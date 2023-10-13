Кримінал

Суд обрав запобіжний захід працівникам військкомату в Тернополі, яких підозрюють у побитті мобілізованих

13 Жовтня 2023 18:30
читать на русском →
мобілізація

Тернопільський міськрайонний суд у п’ятницю, 13 жовтня, відправив під нічний домашній арешт двох співробітників обласного міського ТЦК і СП, яких підозрюють у катуванні цивільного, їх усунули від посад.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Напередодні ДБР повідомило про підозру в тортурах командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони військкомату. Солдат також отримав підозру в незаконному позбавленні волі людини за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

За даними слідства, 6 жовтня солдат-гранатометник силоміць затримав і доправив у ТЦК місцевого жителя. Його разом зі ще одним мобілізованим побили в приміщенні військкомату.

У ДБР раніше заявили, що перед побиттям чоловіки у стані алкогольного сп’яніння «намагалися побити чергового [військкомату] і забрати в нього зброю», черговий написав заяву в поліцію.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Жовтня 2023 19:01

Посилення ППО та безпека у Чорному морі: про що говорили в Одесі Зеленський та Рютте
13 Жовтня 2023 18:16

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
13 Жовтня 2023 14:56

ПАРЄ закликала визнати Путіна нелегітимним після 2024 року
13 Жовтня 2023 14:35

СБУ та ВМС атакували носій крилатих ракет “Буян”
13 Жовтня 2023 12:54

Перекрито транскордонний канал транспортування наркотиків – прокуратура
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
усі думки