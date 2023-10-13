Суд обрав запобіжний захід працівникам військкомату в Тернополі, яких підозрюють у побитті мобілізованих

Тернопільський міськрайонний суд у п’ятницю, 13 жовтня, відправив під нічний домашній арешт двох співробітників обласного міського ТЦК і СП, яких підозрюють у катуванні цивільного, їх усунули від посад.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Напередодні ДБР повідомило про підозру в тортурах командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони військкомату. Солдат також отримав підозру в незаконному позбавленні волі людини за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

За даними слідства, 6 жовтня солдат-гранатометник силоміць затримав і доправив у ТЦК місцевого жителя. Його разом зі ще одним мобілізованим побили в приміщенні військкомату.

У ДБР раніше заявили, що перед побиттям чоловіки у стані алкогольного сп’яніння «намагалися побити чергового [військкомату] і забрати в нього зброю», черговий написав заяву в поліцію.