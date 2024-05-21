Суд на Закарпатті виніс вирок місцевій жительці, яка підтримувала дії Путіна

Суд виніс вирок закарпатці, яка звинувачувала Україну у розстрілі мирного населення та підтримувала країну-агресора.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

Як зазначається, йдеться про мешканку Солотвина. Жінка упродовж 2023 року неодноразово розповсюджувала в забороненій у державі соцмережі провокативні дописи, у яких публічно заперечувала здійснення збройної агресії проти України.

“Вона наполягала, що розстріли мирного населення в Одесі та Маріуполі нібито здійснювала Україна, і саме вона “стирає з лиця землі Донбас”. Натомість обвинувачена схвалювала дії Путіна та зазначала, що він сприятиме утвердженню миру”, – йдеться у повідомленні.

Свою вину у скоєному обвинувачена визнала повністю та щиро розкаялася. Їй інкримінували колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Суд визнав жінку винною і призначив їй покарання, позбавивши права на 12 років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.