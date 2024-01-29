Суд дозволив митрополиту УПЦ МП Павлу виїжджати до лікаря

Суд дозволив митрополиту УПЦ МП Павлу (Петру Лебедю) виїжджати із села Вороньків Київської області, де розташовується його будинок, у невідкладних випадках та для відвідування матері.

Про це hromadske повідомили у прокуратурі.

23 січня Печерський райсуд Києва частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив дію обовʼязків, покладених на митрополита Павла, до 23 березня.

Зокрема, його зобов’язали не відлучатися із села Вороньків без дозволу суду, окрім: