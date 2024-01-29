Кримінал

Суд дозволив митрополиту УПЦ МП Павлу виїжджати до лікаря

29 Січня 2024 19:14
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упц

Суд дозволив митрополиту УПЦ МП Павлу (Петру Лебедю) виїжджати із села Вороньків Київської області, де розташовується його будинок, у невідкладних випадках та для відвідування матері.

Про це hromadske повідомили у прокуратурі.

23 січня Печерський райсуд Києва частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив дію обовʼязків, покладених на митрополита Павла, до 23 березня.

Зокрема, його зобов’язали не відлучатися із села Вороньків без дозволу суду, окрім:

  • невідкладних випадків, повʼязаних із небезпекою для життя та здоровʼя;
  • відвідування медичних закладів з метою планових та профілактичних оглядів, отримання медичної допомоги тощо;
  • відвідування матері за місцем її проживання.

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