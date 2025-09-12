Протоієрея УПЦ МП затримали за наведення ударів Росії на Сумщину

СБУ затримала настоятеля одного із храмів Сумської єпархії УПЦ (МП), який виявився коригувальником російської воєнної розвідки ГРУ. Клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України та передавав їх окупантам.

Про це повідомили в СБУ.

Найбільше росіян цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області. За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити «мертву зону» вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника.

“Відповідно до матеріалів справи, представники ГРУ вийшли на протоієрея дистанційно через інтернет. Для збору розвідінформації клірик завуальовано випитував її у парафіян, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів”, – розповіли в СБУ.

Після виявлення потенційних цілей російський інформатор звітував куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері. Після затримання під час обшуків у протоієрея виявлено прокремлівську літературу і смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.