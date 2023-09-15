Суд арештував Шуфрича

Печерський райсуд Києва призначив народному депутатові України від нині забороненої “Опозиційної платформи — За життя”” Нестору Шуфричу запобіжний захід — тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. Шуфричу оголосили про підозру у держзраді.

Про це йдеться у трансляції “Суспільного” із зали суду.

Нагадаємо, Шуфричу 15 вересня оголосили про підозру в державній зраді — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. За цим обвинуваченням йому загрожує до 15 років за ґратами.

За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича. Самого Сівковича підозрюють у роботі на російські спецслужби.