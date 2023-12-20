Суспільство

Суд арештував майно екссудді Тандира підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП

20 Грудня 2023 12:40
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дтп, судді

Суд арештував майно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП, та продовжив його запобіжний захід.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у коментарі “Українській правді”

Святошинський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Тандира на 2 місяці.

Також суд задовольнив клопотання прокурора про арешт майна екссудді, а саме земельної ділянки та грошових коштів, якими обвинувачений володіє згідно з його щорічною декларацією, у сумі 25 тисяч доларів США та 290 тисяч гривень.


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