Суд арештував майно екссудді Тандира підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП

Суд арештував майно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП, та продовжив його запобіжний захід.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у коментарі “Українській правді”

Святошинський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Тандира на 2 місяці.

Також суд задовольнив клопотання прокурора про арешт майна екссудді, а саме земельної ділянки та грошових коштів, якими обвинувачений володіє згідно з його щорічною декларацією, у сумі 25 тисяч доларів США та 290 тисяч гривень.