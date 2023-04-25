Кримінал

Суд арештував корпоративні права Оксани Марченко у “Запорізькому заводі феросплавів”

25 Квітня 2023 10:17
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сбу, Медведчук, марченко

За матеріалами Служби безпеки суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ «Запорізький завод феросплавів».

Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн.

Як повідомили в СБУ, рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.

“Запорізький завод феросплавів” є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі.

Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави”, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше було арештовано майно Оксани Марченко на загальну суму більше ніж 6 млрд грн.

Заходи проводили у межах кримінального провадження за підозрою дружини Медведчука у фінансуванні російських окупаційних угруповань.


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