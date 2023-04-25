Суд арештував корпоративні права Оксани Марченко у “Запорізькому заводі феросплавів”

За матеріалами Служби безпеки суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ «Запорізький завод феросплавів».

Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн.

Як повідомили в СБУ, рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.

“Запорізький завод феросплавів” є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі.

Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави”, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше було арештовано майно Оксани Марченко на загальну суму більше ніж 6 млрд грн.

Заходи проводили у межах кримінального провадження за підозрою дружини Медведчука у фінансуванні російських окупаційних угруповань.