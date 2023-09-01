Суспільство

Студентам або курсантам, які навчаються на авіаторів, дозволили виїжджати за кордон

1 Вересня 2023 16:39
читать на русском →
прикордонники

Кабінет міністрів дозволив виїжджати за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

Він зауважив, що уряд дозволив перетинати кордон студентам або курсантам, які навчаються за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Вони можуть виїхати з України, якщо потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору нашої держави.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Вересня 2023 16:55

Україна повернула з російського полону групу дітей
1 Вересня 2023 16:17

Зеленський презентував освітній цифровий застосунок “Мрія”
1 Вересня 2023 15:04

Наш дім горить. На основі унікальних відео маріупольця створили документальний фільм
1 Вересня 2023 14:56

У Харкові навчальний рік розпочався в метро
1 Вересня 2023 12:56

У ГУР повідомили, що атака БПЛА на Псков здійснювалась з території РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки