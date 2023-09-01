Студентам або курсантам, які навчаються на авіаторів, дозволили виїжджати за кордон

Кабінет міністрів дозволив виїжджати за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

Він зауважив, що уряд дозволив перетинати кордон студентам або курсантам, які навчаються за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Вони можуть виїхати з України, якщо потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору нашої держави.