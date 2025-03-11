Суспільство

Стрілянина з погонею: у Києві патрульні затримували елітний Mercedes із застосуванням зброї
11 Березня 2025 12:58
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Патрульний намагається зупинити Mercedes у Києві / Скриншот
Патрульний намагається зупинити Mercedes у Києві / Скриншот

Сьогодні у Дніпровському районі патрульні намагалися затримати водія  Mercedes G400. Поліцейські застосували зброю та навіть спробували зупинити позашляховик на ходу. Чоловіку вдалося втекти, зараз його розшукують.

Відео в місця публікують столичні пабліки.

Як повідомили в патрульній поліції Києва, під час патрулювання у Дніпровському районі інспектори виявили та зупинили керманича автомобіля Mercedes, який порушив ПДР.

“Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, намагався здійснити наїзд на працівників поліції та поїхав з місця події. Для припинення протиправних дій, згідно з п. 7 ч. 4 ст. 46 Закону України “Про Національну поліцію”, інспектор здійснив один постріл у напрямку транспортного засобу, проте водій Mercedes продовжив рух”, – повідомили патрульній поліції.

Наразі порушника розшукують.


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