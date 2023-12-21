Кримінал

Стрілянина в центрі Праги: загинули 11 людей

21 Грудня 2023 18:20
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чехія

Унаслідок стрілянини в центрі Праги (Чехія) загинуло щонайменше 11 осіб, включно з самим стрільцем.

Про це повідомляє медична рятувальна служба Праги.

Зазначається, що в Празі сьогодні загинуло 11 людей, включно з нападником.

Також поранено близько 25 людей:

  • 9 важко поранені;
  • 5-6 дістали поранення середньої тяжкості;
  • до 10 отримали легкі поранення.

“Цифри ще можуть змінитися”, – додала медична служба.

Сьогодні поліція Чехії повідомила про стрілянину на території школи, яка розташована на площі Яна Палаха.

Поліція майже одразу ж заявила, що стрілка було ліквідовано.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що інформація про постраждалих українців поки що не надходила. Українські дипломати тримають зв’язок із чеськими правоохоронцями.


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