Стрілянина в центрі Праги: загинули 11 людей

Унаслідок стрілянини в центрі Праги (Чехія) загинуло щонайменше 11 осіб, включно з самим стрільцем.
Про це повідомляє медична рятувальна служба Праги.
Зазначається, що в Празі сьогодні загинуло 11 людей, включно з нападником.
Також поранено близько 25 людей:
- 9 важко поранені;
- 5-6 дістали поранення середньої тяжкості;
- до 10 отримали легкі поранення.
“Цифри ще можуть змінитися”, – додала медична служба.
Сьогодні поліція Чехії повідомила про стрілянину на території школи, яка розташована на площі Яна Палаха.
Поліція майже одразу ж заявила, що стрілка було ліквідовано.
Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що інформація про постраждалих українців поки що не надходила. Українські дипломати тримають зв’язок із чеськими правоохоронцями.