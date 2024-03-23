Стрілянина і пожежа в Crocus City Hall. Що відомо на зараз

У Crocus City Hall у підмосковному Красногорську напередодні ввечері стався теракт, у концертний комплекс увірвалася група озброєних автоматами людей і відкрила вогонь, у будівлі почалася пожежа, повідомлялося про вибухи.

За даними Слідчого комітету Росії під час нападу загинуло понад 80 осіб, у відомстві попередили, що ця кількість може зрости. Міністерство охорони здоров’я Московської області повідомило, що серед загиблих – троє дітей.

За даними підмосковного МОЗ на ранок суботи постраждалими внаслідок теракту вважаються 126 осіб.

У московські лікарні на ранок суботи госпіталізовано 82 людини.

Віце-прем’єр РФ Тетяна Голікова повідомила, що всіх постраждалих, які перебувають у важкому стані, прооперовано. Міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко, зі свого боку, поінформував, що основну роботу з екстреної допомоги завершено – “триває робота саме з важкими пацієнтами, все переходить у такий стабільний режим”.

Донорські центри продовжують приймати охочих здати кров.

Директор ФСБ Олександр Бортніков, глава МВС Володимир Колокольцев, голова СКР Олександр Бастрикін і директор Росгвардії Віктор Золотов доповіли Володимиру Путіну про розслідування теракту в Підмосков’ї.

Займання в Crocus City Hall практично ліквідовано, пожежники проливають конструкції і розбирають завали, повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов. У залі для глядачів обвалився дах, який, судячи з усього, був епіцентром пожежі, додав він.

У п’ятницю ввечері в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту групи “Пікнік”.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков’ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков’ї, під час якого загинули десятки людей.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має відношення до стрілянини, яка сталася в концертному залі в Московській області РФ 22 березня.

Відповідальність за теракт на себе взяла терористична організація “Ісламська держава”. Джерела The New York Times і CBS News повідомили, що у США вважають відповідальним за теракт угруповання “Вілаят Хорасан” – підрозділ ІДІЛ в Афганістані. За даними ЗМІ, у Вашингтона “немає підстав сумніватися в цих твердженнях”.