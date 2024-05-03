Кримінал

Столичні депутати-ухилянти постануть перед судом

3 Травня 2024 15:24
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мобілізація
Столичних депутатів судитимуть за ухилення від військової служби / Фото: ДБР

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутатів Київської міської ради, яких звинувачують в ухиленні від військової служби.

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

“Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один — помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення”, — йдеться у повідомленні.

Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового “відрядження” трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА.

“До оборудки був залучений й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією”, — сповістили у ДБР.

Столичним посадовцям інкримінували ухилення від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України), керівнику структурного підрозділу КМВА – пособництво в ухиленні військовослужбовців від несення обов’язків військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України.). За цими статтями загрожує до 10 років за ґратами.

Командиру військової частини ТРО висунули обвинувачення у перевищенні повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Максимальна санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.

Імені підозрюваних правоохоронці, традиційно, не розголошують.


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