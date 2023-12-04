Столтенберг зустрівся з Умєровим у Брюсселі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 4 грудня зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Генсек наголосив на непохитній підтримці України з боку Альянсу.

Про це йдеться на сайті штаб-квартири НАТО.

Столтенберг та Умєров говорили про ситуацію на фронті в Україні та нагальні військові потреби Києва. Оскільки очікується, що зима ускладнить бойові дії, Столтенберг підкреслив, що члени Альянсу мають намір посилити політичну та практичну підтримку України.

НАТО надаватиме довгострокову підтримку Україні, щоб зробити українські сили повністю оперативно сумісними з країнами-членами та ще більше наблизити ЗСУ до Альянсу, додав генсек.

Посадовці також обговорили шлях України до членства в НАТО та необхідні для цього реформи з боку України. Столтенберг повторив, що Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться і коли будуть виконані умови.