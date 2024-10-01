Столтенберг офіційно передав повноваження генсека НАТО Рютте

Новим Генсеком НАТО офіційно став колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, Єнс Столтенберг передав йому свої повноваження.

“Я передаю вам цей молоток головуючого НАТО і запрошую сісти в крісло і обійняти посаду головуючого в Північноатлантичній раді”, – заявив Столтенберг на церемонії.

Перед церемонією прийняття повноважень Рютте сказав, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.

“Ми повинні виконати пакет, узгоджений на Вашингтонському саміті – командування, фінансове зобов’язання і незворотний шлях України до членства. І ми повинні підтримувати це в майбутньому, тому що законне місце України – в НАТО”, – заявив Рютте в першій промові на посаді генсека.

Як йшлося в матеріалі Reuters, Марку Рютте знадобляться всі навички створення коаліцій, які він відточив на посаді прем’єр-міністра Нідерландів, щоб утримати Західний альянс разом на тлі війни в Україні і політичної невизначеності у Вашингтоні.

