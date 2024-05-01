“Стільки, скільки зможемо” – Остін заявив, що США надасть Україні ракети ATACMS

США нададуть Україні “стільки ракет ATACMS, скільки зможуть”.

Про це міністро оборони США Ллойд Остін заявив на під час презентації оборонного бюджету-2025 у Палаті представників конгресу США, передає “РБК-Україна”.

На запитання, чи планують США надати додаткові ракетні комплекси дальнього радіуса дії ATACMS на додаток до нещодавно ухваленого пакета допомоги на суму понад $60 млрд, Остін відповів:

“США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть”, – сказав він та додав, що Україна вже отримала ATACMS.

Крім цього Остін наголосив, що є країни, які мають системи Patriot. За його словами, він особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів Україні.

Він також щотижня спілкується з міністром оборони України Рустемом Умєровим: “Він точно в курсі, що ми робимо, як ми залучаємо інші країни, шукаємо додаткові спроможності по світу”.