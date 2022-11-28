Політика

Ставка Верховного обговорювала розгортання Пунктів Незламності

28 Листопада 2022 15:55
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війна

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Головнокомандувач і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах і дії сил оборони з деокупації української території.

Члени Ставки також заслухали інформацію керівників розвідки щодо планів ворога на найближчу перспективу. Були узгоджені шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями противника.

Крім того, на засіданні розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак.

Окремо було обговорено забезпечення громадян зв’язком та доступом до тепла, проаналізовано темпи розгортання Пунктів Незламності у країні.


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Ставка Верховного обговорювала розгортання Пунктів Незламності
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