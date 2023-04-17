Ставка розглянула важливі воєнні питання

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

Розвідка поінформувала про ймовірні дії противника у найближчий період.

Члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів.

Крім того, продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.