Старт від 70 гривень за одну троянду: скільки коштують квіти напередодні 8 березня

Журналісти перевірили, за скільки у Києві можна купити квіти напередодні 8 березня. Ціни вивчали в метро “Площа Українських Героїв”.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зʼясувалося, що ціни на квіти та букети цьогоріч різноманітні. Від мінімалістичної композиції за сотню гривень до кількох тисяч за великий букет:

маленький букет – від 100 грн;

троянди – від 70 до 150 грн за штуку;

тюльпани – від 60 грн до 80 грн за штуку;

букети та композиції середнього розміру – 1500-2000 грн;

розкішний букет – до 9000 грн.

Чи збережуться такі ціни завтра – реалізатори квітів не уточнили.