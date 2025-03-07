Суспільство

Старт від 70 гривень за одну троянду: скільки коштують квіти напередодні 8 березня
7 Березня 2025 19:38
Букети тюльпанів / Фото ілюстративне: depositphotos.com
Букети тюльпанів / Фото ілюстративне: depositphotos.com

Журналісти перевірили, за скільки у Києві можна купити квіти напередодні 8 березня. Ціни вивчали в метро “Площа Українських Героїв”.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зʼясувалося, що ціни на квіти та букети цьогоріч різноманітні. Від мінімалістичної композиції за сотню гривень до кількох тисяч за великий букет:

  • маленький букет – від 100 грн;
  • троянди – від 70 до 150 грн за штуку;
  • тюльпани – від 60 грн до 80 грн за штуку;
  • букети та композиції середнього розміру – 1500-2000 грн;
  • розкішний букет – до 9000 грн.

Чи збережуться такі ціни завтра – реалізатори квітів не уточнили.


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