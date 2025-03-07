Старт від 70 гривень за одну троянду: скільки коштують квіти напередодні 8 березня

Журналісти перевірили, за скільки у Києві можна купити квіти напередодні 8 березня. Ціни вивчали в метро “Площа Українських Героїв”.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Зʼясувалося, що ціни на квіти та букети цьогоріч різноманітні. Від мінімалістичної композиції за сотню гривень до кількох тисяч за великий букет:
- маленький букет – від 100 грн;
- троянди – від 70 до 150 грн за штуку;
- тюльпани – від 60 грн до 80 грн за штуку;
- букети та композиції середнього розміру – 1500-2000 грн;
- розкішний букет – до 9000 грн.
Чи збережуться такі ціни завтра – реалізатори квітів не уточнили.