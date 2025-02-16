Політика

Стармер візьме участь у “кризовій” зустрічі європейських лідерів у Парижі, – The Guardian
16 Лютого 2025 14:25
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Британський прем’єр-міністр Кір Стармер / Фото: REUTERS
Британський прем’єр-міністр Кір Стармер / Фото: REUTERS

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер візьме участь у саміті європейських лідерів у Парижі, ініційованому президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на британських посадовців.

Очікується, що зустріч відбудеться 17 лютого, а серед ключових тем обговорення – роль Європи у НАТО, безпекові гарантії для України та реакція на політику Дональда Трампа, який фактично усуває Європу від переговорів щодо російсько-української війни.

На Даунінг-Стріт підтвердили, що після саміту Стармер передасть його результати Трампу під час майбутнього візиту до Вашингтона.

“Європа має брати на себе більшу роль у НАТО. Британія працюватиме над тим, щоб зберегти США і Європу разом”, — заявив британський прем’єр.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Макрон скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі. 

“Я дуже радий, що президент Макрон скликав наших лідерів до Парижа”, – сказав Сікорський, додавши, що він очікує, що європейські лідери “дуже серйозно” обговорять проблеми, створювані президентом США Дональдом Трампом.


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