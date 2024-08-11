Стали відомі подробиці нічної атаки на Київ

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко оприлюднив подробиці нічної атаки на Київ – уже другої за серпень.

“Ця ніч почалася із запуску балістичних ракет у напрямку Києва, – написав Попко в телеграм-каналі КМВА. – Як і попереднього разу, шість днів тому, повітряні цілі (на кшталт Іскандер-М чи північнокорейської KN-23) столиці не дістались, удар на себе прийняло передмістя.

На той момент уже було відомо про кілька десятків запущених по Україні ударних БПЛА типу Shahed. Близько десятка з них після складних маневрів намагалися атакувати Київ. Але силами і засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України”.

Раніше служба з надзвичайних ситуацій України повідомила про те, що рятувальники витягли з-під завалів приватного будинку в Броварському районі під Києвом тіла 35-річного чоловіка та його чотирирічного сина. На будинок упали уламки ракети. Ще троє людей, зокрема 13-річна дівчина, були поранені.