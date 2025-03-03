Стали відомі переможці премії “Оскар-2025”

У ніч з 2 на 3 березня у Лос-Анджелесі пройшла 97-ма церемонія вручення нагород премії “Оскар”.

“Оскар” за найкращий фільм отримала картина “Анора”. Шон Бейкер також отримав нагороду як найкращий режисер, а також “Оскари” за найкращий монтаж і найкращий оригінальний сценарій. Найкращою актрисою стала Майкі Медісон, яка зіграла в “Анорі”.

“Оскар” за найкращу чоловічу роль отримав Едріан Броуді. Для актора це друга нагорода Кіноакадемії після “Оскара” за “Піаніста” 2003 року. “Бруталіст” отримав ще два “Оскари” – за найкращу роботу оператора (Лола Кроулі) і за найкращу музику для фільму (Деніел Блумберг). Загалом фільм претендував на нагороди в 10 категоріях.

Володаркою “Оскара” за найкращу жіночу роль другого плану стала Зої Салдана (“Емілія Перес”). “El Mal” з цього фільму отримала “Оскар” як найкраща оригінальна пісня. “Емілія Перес” отримала найбільше номінацій на “Оскар” – 13.

“Оскар” за найкращий адаптований сценарій отримав Пітер Строан (“Конклав”). “Субстанція” перемогла в номінації “Найкращий грим і зачіски”.

“Оскари” за дизайн костюмів і роботу художника-постановника дісталися “Wicked: Чародійка”. Цей фільм був одним із лідером за кількістю номінацій – претендував на нагороди в 10 категоріях.

“Дюна: Частина друга” перемогла в категоріях “Найкращий звук” і “Найкращі візуальні ефекти”.

Найкращим короткометражним анімаційним фільмом став “У тіні кипариса” іранських режисерів Хоссейна Молаємі та Ширін Сохані. “Оскар” за найкращий повнометражний анімаційний фільм отримав “Потік” Гінта Зілбалодіса.

Найкращим повнометражним документальним фільмом став “Немає іншої землі” палестинсько-ізраїльської команди, до якої входять Базель Адра, Юваль Абрахам, Хамдан Балал, Рейчел Сор. “Оскар” за найкращий короткометражний документальний фільм отримала “Єдина дівчина в оркестрі” Моллі О’Брайен і Лізи Ремінгтон.

Найкращим короткометражним ігровим фільмом став “Я не робот” режисерки Вікторії Вармердам із Нідерландів. “Оскар” за найкращий іноземний фільм отримав бразильський “Я все ще тут” режисера Вальтера Саллеса.