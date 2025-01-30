Стали відомі імена росіян, які наказали вдарити по Харківському гіпермаркету “Епіцентр”

Служба безпеки України зібрала докази щодо російського військового командування, причетного до авіаудару по Харкову 25 травня 2024 року.

Того дня дві керовані авіабомби були скинуті на будівельний гіпермаркет “Епіцентр”. Внаслідок атаки загинули 19 осіб, ще 46 отримали поранення. Будівлю торговельного комплексу та складські приміщення було повністю знищено.

Встановлено, що наказ на удар віддав командувач угруповання “Північ” Збройних сил РФ генерал-полковник Олександр Лапін. Підготовку операції організував начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук.

До атаки також причетні:

командувач 6-ї армії ВПС і ППО РФ генерал-лейтенант Олег Маковецький;

начальник штабу цієї армії генерал-майор Юрій Подопльов;

командир 47-го бомбардувального авіаполку полковник Олексій Лобода.

Російські військові використовували бомбардувальники Су-34, які скинули три авіабомби УМПБ Д-30СН. Дві з них влучили у будівлю, ще одна впала поруч, але не вибухнула.

Усім п’ятьом фігурантам заочно оголошено підозру за порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

СБУ продовжує роботу для притягнення винних до відповідальності.