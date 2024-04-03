Суспільство

Стало відомо, скількох строковиків демобілізують

3 Квітня 2024 18:08
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демобілізація
Демобілізація строковиків Чопського прикордонного загон / Фото: ДПСУ

Упродовж квітня-травня 7 тисяч українських військовослужбовців звільнять у запас зі строкової служби.

Про це повідомили у Головному управлінні персоналу Генштаба ЗСУ у відповідь на інформаційний запит видання NV.

Там зазначили, що упродовж наступних двох місяців планують звільнити у запас військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

7 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.


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