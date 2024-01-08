ССО знищили російський комплекс орбітального подавлення супутників

Сили спеціальних операцій повідомили про знищення в Донецькій області російського комплексу орбітального подавлення супутників «Тірада-2».

Російський комплекс радіоелектронної боротьби «Тірада-2» виявили оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку.

«Визначивши координати ворожої цілі, оператори ССО навели на неї вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок точного вогневого ураження комплекс РЕБ знищено вщент», – заявили в командуванні ССО.

Російський комплекс радіоелектронної боротьби «Тірада-2» призначений для виведення з ладу супутників зв’язку. Розробка цієї системи почалася в 2001 році. Завершили його розробку у 2018, а вже у березні 2019 року він був ідентифікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на окупованій Росією частині Донбасу.