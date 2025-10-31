        Суспільство

        ССО знищили новітній “БУК-М3” та РЛС “НЕБО-У” у Ростовській області

        Сергій Бордовський
        31 Жовтня 2025 14:10
        Сили спеціальних операцій України у взаємодії з повстанським рухом «Черная Искра» знищили два критичні елементи системи протиповітряної оборони Росії в Ростовській області. Про це повідомляє прес-служба ССО ЗСУ.

        У ніч на 28 вересня в результаті спеціальних заходів було виведено з ладу зенітно-ракетний комплекс «БУК-М3» та радіолокаційну станцію раннього виявлення «НЕБО-У». Вартість кожного з комплексів оцінюється в кілька сотень мільйонів доларів.

        Знищені системи:

        • «БУК-М3» — новітній зенітно-ракетний комплекс, здатний уражати повітряні цілі на відстані до 80 км
        • «НЕБО-У» — радіолокаційна станція, яка виявляє винищувачі на відстані до 400 км

        Обидві системи становили серйозну загрозу для роботи бойової авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським ударам на великі відстані (deep strike).

        У ССО наголошують, що продовжують завдавати важких ударів по ворогу, які крок за кроком наближають повну перемогу України.


