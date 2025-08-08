США збільшили винагороду за допомогу в затриманні президента Венесуели Мадуро до $50 мільйонів

Влада США збільшила винагороду за інформацію, яка допоможе затримати президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Тепер сума винагороди становить 50 мільйонів доларів, повідомляє Reuters.

Вашингтон звинувачує Мадуро в незаконному обігу наркотиків і зв’язках зі злочинними угрупованнями. “Він один з найбільших наркоторговців у світі і загроза нашій національній безпеці”, — заявила генпрокурор США Пем Бондії.

США звинуватили президента Венесуели Ніколаса Мадуро в наркоторгівлі та зберіганні зброї в 2020 році. Тоді за допомогу в затриманні Мадуро оголосили винагороду в 15 мільйонів доларів.

Мін’юст США заявляє, що Мадуро щонайменше з 1999 року був одним із лідерів наркокартелю Cartel de Los Soles, який займався переправкою кокаїну з Колумбії до США через Венесуелу.

На початку 2025 року, незабаром після того як Мадуро втретє став президентом Венесуели, Вашингтон збільшив винагороду до 25 мільйонів доларів. Стільки ж США пропонували за затримання лідера “Аль-Каїди” Усами бен Ладена після терактів 11 вересня 2001 року. Бен Ладен був ліквідований у 2011-му.