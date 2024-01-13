США завдали нового удару по Ємену

У п’ятницю США завдали нового авіаудару по радіолокаційній установці повстанців-хуситів, що є подальшою атакою після попереднього обстрілу Ємену. США мають на меті знизити здатність угруповання атакувати комерційне судноплавство в Червоному морі, пише Bloomberg.

Есмінець USS Carney випустив крилаті ракети Tomahawk по радіолокаційному об’єкту, йдеться в заяві Центрального командування США.

На відміну від попередньої операції, в якій Велика Британія брала участь за підтримки кількох інших держав, цю проводили виключно США.

Центральне командування назвало удар «подальшою дією по конкретній військовій цілі, пов’язаної з ударами, завданими 12 січня».

“Останній удар показав, що адміністрація Байдена не буде чекати відповіді, щоб продовжити свою кампанію проти хуситів. Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що його мета — відновити судноплавство через життєво важливий торговельний шлях після того, як попередні напади групи змусили багато компаній направляти свої кораблі навколо Африки”, – пише Bloomberg.

США та їх союзники готувалися до відповіді після того, як хуси пообіцяли «неминучі» напади на комерційні судна США та Великобританії через попередні удари.