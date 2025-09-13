США закликають G7 та ЄС запровадити мита проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти

Сполучені Штати закликали країни G7 та Євросоюзу запровадити мита проти Китаю та Індії через їхні закупівлі російської нафти. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, міністри фінансів країн G7 у п’ятницю провели телефонну розмову, на якій обговорили нові санкції проти Росії та можливі торговельні заходи щодо держав, які, на думку Заходу, «сприяють» веденню війни проти України. Зустріч очолив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, країна наразі головує у G7.

Міністри домовилися прискорити переговори щодо використання заморожених російських активів для фінансування оборони України та обговорили широкий спектр економічних заходів тиску на Москву, зокрема додаткові санкції та мита для країн, що допомагають Росії.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав партнерів приєднатися до американських мит на імпортерів російської нафти. Він заявив, що лише спільні зусилля, спрямовані на перекриття доходів, які фінансують війну, зможуть створити достатній економічний тиск, щоб змусити Москву припинити агресію.

Бессент і торговий представник США Джемісон Грір привітали домовленості щодо посилення санкцій та обговорення використання заморожених російських державних активів на користь України.

Раніше того ж дня Міністерство фінансів США закликало G7 та ЄС запровадити «суттєві мита» на товари з Китаю та Індії, щоб змусити їх припинити закупівлі російської нафти. Президент США Дональд Трамп уже підвищив додаткові мита на індійські товари до 50%, щоб чинити тиск на Нью-Делі, але поки утримався від нових обмежень на імпорт із Китаю, намагаючись зберегти торговельне перемир’я з Пекіном.

Бессент у п’ятницю вирушив до Мадрида для чергового раунду переговорів зі своїм китайським колегою Хе Ліфеном, під час яких обговорюватимуть торговельні питання, вимоги США щодо продажу американських активів TikTok та боротьбу з відмиванням коштів.

Трамп у інтерв’ю Fox News заявив, що його терпіння щодо президента РФ Володимира Путіна вичерпується, але не став оголошувати нові санкції. Він зазначив, що санкції проти банків і нафти залишаються можливим варіантом, але Європа також повинна взяти участь у тиску.

«Ми маємо діяти дуже, дуже жорстко», – сказав Трамп.