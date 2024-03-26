Політика

США закликали Україну не бити по українських НПЗ: Кулеба спростував

26 Березня 2024 13:30
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сша, кулеба
Дмитро Кулеба / Getty Images

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба не підтвердив інформацію про те, що Америка закликала Україну припинити удари по російських НПЗ.

Таке питання міністру поставили під час інтерв’ю Politico.

Водночас зазначається, що на питання чи відчуває він іноді, що західні союзники хочуть, щоб Україна воювала зі зв’язаною за спиною руками, Кулеба відповів ствердно.

Глава МЗС додав, що він стурбований тим, що дії союзників не завжди відповідають їхній риториці, і оскільки війна затягується, вони “повертаються до звичного способу ведення політики”.

Також Кулеба описав замкнене коло: за його словами, зброя затримується або постачається в недостатньому кількості, а потім союзники кажуть, що Україна відступає та не може перемогти. А потім партнери запитують себе, чому вони повинні забезпечити Україну зброєю, “що змінює правила гри”.

“Але, друзі, вся ця картина реальності, яку ви малюєте для себе, є наслідком одного простого факту – українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали”, — наголосив дипломат.


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