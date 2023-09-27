Політика

США ввели санкції проти міжнародної мережі з виробництва безпілотників в Ірані

27 Вересня 2023 21:52
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санкції, сша

Міністерство фінансів США в середу оголосило про санкції проти п’яти юридичних і двох фізичних осіб з Ірану, Китаю, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, які сприяють постачанню компонентів для іранської програми з виробництва дронів.

За даними США, мережа компаній і фізосіб сприяла постачанню та фінансовим транзакціям на підтримку закупівлі серводвигунів – критично важливого компонента, що використовується в іранських безпілотниках серії Shahed.

Серед іншого, до чорного списку Штати внесли іранську компанію Pishgam Electronic Safeh Company, яка закупила тисячі серводвигунів для БПЛА на сотні тисяч доларів, та її керівника Хаміда Резу Джангхорбані.

Санкції стосуються також: компанії з Гонконгу, яка виконала кілька замовлень на серводвигуни на суму понад мільйон доларів, та її представника Фан Яна; двох турецьких фірм і однієї – з ОАЕ, які сприяли фінансовим операціям Ірану.

Це вже дев’ятий раунд санкцій США проти іранської програми з виробництва дронів серії Shahed, покликаної припинити незаконну діяльність Тегерана й відвадити його від подальшої збройної підтримки Росії.


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