Політика

США вважають, що Іран готується постачати РФ балістичні ракети, – WSJ

21 Листопада 2023 20:30
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росія, іран

У США вважають, що Іран готується поставити країні-агресору РФ ракети малої дальності для ведення війни проти України.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США у вівторок, 21 листопада.

Стурбованість США зросла після того, як Іран продемонстрував ракети Ababil і Fateh-110 главі Міноборони РФ Сергію Шойгу під час його візиту до Тегерану у вересні.

Речник Ради національної безпеки США вважає, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні.


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