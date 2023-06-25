Політика

США відклали на деякий час нові санкції проти ПВК “Вагнер” – The Wall Street Journal

25 Червня 2023 18:07
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санкції, сша, вагнер

Держдепартамент Сполучених Штатів вирішив відкласти на деякий час заплановане введення нових санкцій проти золотодобувного бізнесу “вагнерівців” в Африці.

Про це інформує видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

США збираються відкласти нові санкції проти російського воєнізованого угруповання Вагнера після того, як його засновник і лідер розпочав повстання проти Кремля. У Вашингтоні побоюються, що введення нових санкцій може зблизити Пригожина та Путіна і це допоможе президенту РФ.

«Вашингтон не хоче, щоб здалося, що він приймає чиїсь сторони в цьому», – сказала особа, знайома з відстрочкою.

Державний департамент планував оголосити про нові визначення щодо золотого бізнесу Вагнера в Африці у вівторок, включно з гірничодобувною операцією, організованою групою в Центральноафриканській Республіці.


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