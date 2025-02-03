Політика

США відкладають введення тарифів для Мексики на один місяць
3 Лютого 2025 17:56
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Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум прибуває на свою щоденну пресконференцію до Національного палацу в Мехіко, січень 2025 року / Фото AFP
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум прибуває на свою щоденну пресконференцію до Національного палацу в Мехіко, січень 2025 року / Фото AFP

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився «негайно призупинити» запровадження тарифів щодо Мексики на місяць після «дуже дружньої» бесіди з президентом цієї країни Клаудією Шейнбаум, передає CNN.

«Я щойно розмовляв із президентом Мексики Клаудією Шейнбаум. Це була дуже дружня бесіда, під час якої вона погодилася негайно поставити 10 000 мексиканських солдатів на кордон, що розділяє Мексику і США», – написав Трамп у соціальній мережі Truth.

«Ці солдати будуть спеціально призначені для того, щоб зупинити потік фентанілу і нелегальних мігрантів у нашу країну», – написав він.

«Ми також домовилися негайно призупинити введення передбачуваних тарифів на один місяць, протягом якого ми проведемо переговори під керівництвом державного секретаря Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бессента і міністра торгівлі Говарда Лютника з високопоставленими представниками Мексики. Я з нетерпінням чекаю можливості взяти участь у цих переговорах разом із президентом Шейнбаумом, оскільки ми намагаємося досягти «угоди» між нашими двома країнами», – продовжив президент.

25-відсоткові тарифи щодо Мексики мали набути чинності опівночі.


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