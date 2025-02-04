США відкладають мита на товари з Канади

США на місяць відкладають запровадження мит на канадський імпорт, натомість Канада посилить контроль на кордоні та боротьбу з обігом опіоїдів.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після розмови з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Оттава виділить 1,3 мільярда доларів на зміцнення кордону, що включатиме додаткові технології, вертольоти та персонал. Також буде покращена координація з американськими службами для протидії контрабанді фентанілу.

Окрім цього, Канада призначить спеціального уповноваженого з боротьби з фентанілом, визнає картелі терористичними організаціями та запровадить цілодобовий моніторинг кордону.

Оттава також виділила 200 мільйонів доларів на нову розвідувальну директиву щодо організованої злочинності та наркоторгівлі.

“Запропоновані тарифи буде призупинено щонайменше на 30 днів, поки ми будемо працювати разом”, — заявив Трюдо.