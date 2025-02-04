Політика

США відкладають мита на товари з Канади
4 Лютого 2025 06:54
читать на русском →
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо / Фото: REUTERS
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо / Фото: REUTERS

США на місяць відкладають запровадження мит на канадський імпорт, натомість Канада посилить контроль на кордоні та боротьбу з обігом опіоїдів.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після розмови з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Оттава виділить 1,3 мільярда доларів на зміцнення кордону, що включатиме додаткові технології, вертольоти та персонал. Також буде покращена координація з американськими службами для протидії контрабанді фентанілу.

Окрім цього, Канада призначить спеціального уповноваженого з боротьби з фентанілом, визнає картелі терористичними організаціями та запровадить цілодобовий моніторинг кордону.

Оттава також виділила 200 мільйонів доларів на нову розвідувальну директиву щодо організованої злочинності та наркоторгівлі.

“Запропоновані тарифи буде призупинено щонайменше на 30 днів, поки ми будемо працювати разом”, — заявив Трюдо.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Лютого 2025 07:05

Адміністрація Трампа ненадовго зупиняла військову допомогу Україні, але потім відновила поставки, – Reuters
3 Лютого 2025 21:27

Трамп зазіхнув на рідкоземельні метали України
3 Лютого 2025 21:01

У Києві стурбовані: Трамп і Путін хочуть змінити владу в Україні
3 Лютого 2025 20:36

Зеленський оцінив нову структуру ЗСУ: корпусна система потрібна
3 Лютого 2025 19:49

СБУ затримала агентів рф, які готували теракт у центрі Рівного
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки