Політика

США таки планують надати “Patriot” Україні

13 Грудня 2022 19:52
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зброя

США завершують консультації щодо відправки Україні систем протиракетної оборони Patriot і можуть оголосити про відповідні плани вже цього тижня, повідомила телекомпанія CNN.

Плани щодо постачання Україні Patriot, зазначає телекомпанія, вже готові, але їх ще має схвалити міністр оборони США Ллойд Остін, після чого документ надійде на підпис американському президенту Джо Байдену.

“Незрозуміло, скільки ракетних установок буде відправлено, але типова батарея Patriot включає радар, що виявляє і супроводжує цілі, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію управління бойовими діями і до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готових до стрільби ракет”, – пише CNN.

Очікується, що «Патріоти» буде відправлено найближчими днями, а українців навчатимуть їх використовувати на базі армії США у Графенвері, Німеччина, повідомили CNN офіційні особи.


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