США та ЄС близькі до угоди про новий план фінансування України за рахунок заморожених російських активів, – WSJ

США і союзники обговорюють можливість створення фінансової організації для допомоги Україні за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомляє газета Wall Street Journal із посиланням на джерела.

“Адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала створити новий фінансовий інструмент, який у короткостроковій перспективі надасть Києву багаторічний прибуток від російських активів”, – йдеться в повідомленні видання.

Зазначається, що йдеться про фінансову організацію, якій США та союзники даватимуть кошти для передання їх Україні в якості грантів. Доходи від російських активів же будуть використовуватися як виплати цим країнам за надані кредити.

Після початку російського вторгнення в Україну ЄС і країни G7 заморозили російські валютні резерви на суму близько 300 мільярдів євро. Близько 200 мільярдів євро перебувають у ЄС, переважно на рахунках бельгійської Euroclear – однієї з найбільших у світі розрахунково-клірингових систем.