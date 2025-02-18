Політика

США та Росія пропонують триступеневий мирний план: подробиці
18 Лютого 2025 15:41
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Сергій Лавров, Юрій Ушаков, Марко Рубіо, Майк Уолтц, Стів Віткофф в Саудівській Аравії / Фото: Пресслужба Міністерства закордонних справ Росії
Сергій Лавров, Юрій Ушаков, Марко Рубіо, Майк Уолтц, Стів Віткофф в Саудівській Аравії / Фото: Пресслужба Міністерства закордонних справ Росії

Сполучені штати Америки та РФ пропонують триетапний мирний план, який містить припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди. 

Про це пише журналістка телеканалу Fox News Джекі Гайнріх із посиланням на іноземні дипломатичні джерела, близькі до переговорів у Саудівській Аравії.

Кілька іноземних дипломатичних джерел повідомили Fox News, що США і Росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою для успіху процесу врегулювання.

“Цей викличе суперечки, оскільки Росія не проводить справжніх виборів, а українці не сприймають перспективу встановлення проросійського маріонеткового президента”, – пише Джекі Гайнріх.

Численні іноземні дипломатичні джерела надали таку інформацію з української сторони: “Путін оцінює ймовірність обрання маріонеткового президента як досить високу, а також переконаний, що будь-який інший кандидат, окрім чинного президента України, буде більш гнучким і готовим до переговорів і поступок. Своєю чергою, Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів, включно з можливістю обрання проросійської маріонетки. Трамп і Путін оцінюють шанси чинного Президента України бути переобраним як низькі”.


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