США та Росія пропонують триступеневий мирний план: подробиці

Сполучені штати Америки та РФ пропонують триетапний мирний план, який містить припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Про це пише журналістка телеканалу Fox News Джекі Гайнріх із посиланням на іноземні дипломатичні джерела, близькі до переговорів у Саудівській Аравії.

Кілька іноземних дипломатичних джерел повідомили Fox News, що США і Росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою для успіху процесу врегулювання.

“Цей викличе суперечки, оскільки Росія не проводить справжніх виборів, а українці не сприймають перспективу встановлення проросійського маріонеткового президента”, – пише Джекі Гайнріх.

Численні іноземні дипломатичні джерела надали таку інформацію з української сторони: “Путін оцінює ймовірність обрання маріонеткового президента як досить високу, а також переконаний, що будь-який інший кандидат, окрім чинного президента України, буде більш гнучким і готовим до переговорів і поступок. Своєю чергою, Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів, включно з можливістю обрання проросійської маріонетки. Трамп і Путін оцінюють шанси чинного Президента України бути переобраним як низькі”.