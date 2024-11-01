Політика

США та Південна Корея провели спільні навчання ударних дронів
1 Листопада 2024 16:13
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військові навчання, корея, сша
Ілюстративне фото з відкритих джерел

1 листопада США та Південна Корея провели спільні навчання ударних БПЛА. Це сталось після запуску КНДР міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це пише Yonhap, з посиланням на повітряні сили Південної Кореї.

Там зазначили, що навчання відбувалися за участі південнокорейського розвідувального безпілотного літального апарата RQ-4B Global Hawk та американського ударного дрона MQ-9 Reaper.

Як пише видання, навчання проходили за сценарієм удару по джерелу провокації супротивника. Південнокорейський безпілотник збирав дані про імітаційні цілі та ділився ними з американським дроном. Після отримання інформації Reaper здійснив пуск авіабомби GBU-38 для точного ураження цілі.

За даними джерела видання, обидві сторони не планували розголошувати ці навчання, але вирішили зробити це як попередження після запуску КНДР міжконтинентальної балістичної ракети.


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