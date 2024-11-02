США стверджують, що “російські агенти впливу” стоять за вірусним відео про вибори

Кліп, у якому нібито показано, як гаїтянин голосує в Джорджії, є одним із «ширших зусиль Москви», спрямованих на те, щоб вплинути на перебіг виборів, пише Financial Times із посиланням на розвідслужби.

Уряд США стверджує, що за вірусним відео, яке нібито демонструє, як іммігрант із Гаїті незаконно голосує за Камалу Гарріс на президентських виборах, стоять «російські агенти впливу».

У п’ятницю розвідувальні служби заявили, що ролик, знятий у штаті Джорджія, «є частиною ширших зусиль Москви зі створення необґрунтованих запитань щодо чесності виборів у США та розпалювання розбіжностей серед американців» і відповідає «попередній діяльності» російських груп.

Вони заявили, що російські актори «також створили відео, в якому неправдиво звинувачують людину, пов’язану з Демократичною партією, в отриманні хабара від американського артиста», і попередили, що Москва планує випустити ще більше подібного контенту в останні дні виборчої кампанії.

Попередження пролунало в той момент, коли офіційні особи в усій країні готуються до потоку дезінформації навколо виборів, що надходить не тільки зі США, а й від іноземних супротивників, як-от Росія, Іран і Китай.

У четвер вища посадова особа Джорджії, відповідальна за вибори, звернулася до Ілона Маска з проханням видалити «цілеспрямовану дезінформацію» про фальсифікацію результатів виборів у штаті з сайту соціальних мереж X.

Бред Раффенспергер, державний секретар штату Джорджія, мав на увазі ролик, у якому чоловік, що сидить на задньому сидінні автомобіля, який рухається, стверджує, що він іммігрант із Гаїті, який проголосував за віцепрезидента Гарріса в окрузі Гвіннетт, на північний схід від Атланти, і збирається проголосувати знову в окрузі Фултон. Потім камера перемикається на руку, в якій, судячи з усього, перебувають чотири водійські посвідчення штату Джорджія.

Раффенспергер заявив, що відео, яке на сайті X переглянули кілька сотень тисяч разів, «явно фальшиве». Він додав, що пост, найімовірніше, є «продукцією російських троль-ферм».

«Ми просимо Ілона Маска і керівництво інших платформ соціальних мереж видалити це», – додав він.

Експерти з виборів попереджають, що іноземна дезінформація може поширитися, зокрема, на платформі X Маска після того, як підприємець-мільярдер різко скоротив команди модераторів платформи в рамках своєї обіцянки забезпечити більшу свободу слова.

У п’ятницю X заявила, що виявила, що відео порушують внутрішню політику, і додала, що «вживає заходів проти цих повідомлень».

Кіберексперти виявили, що Росія, Іран і Китай активізували свої операції з надання впливу напередодні голосування.

Минулої п’ятниці американські спецслужби заявили, що за іншим відео, на якому неправдиво зображено людину, яка вириває бюлетені в Пенсільванії, стоять російські актори. Це відео також стало вірусним на платформі X.

Тим часом компанія Microsoft минулого тижня заявила, що виявила відеоролики, поліпшені штучним інтелектом, що містять дезінформацію про Гарріс, які надходили від пов’язаної з Кремлем ферми тролів, названої нею «Шторм-1516», а також російську дезінформацію про кандидата у віцепрезиденти від Демократичної партії Тіма Вальце, яка набрала більше 5 млн переглядів на X за перші 24 години.

Іран зосередився як на хакерських атаках, так і на операціях впливу, включно з надсиланням викрадених матеріалів із передвиборчої кампанії Дональда Трампа до американських ЗМІ та створенням таємних новинних сайтів, націлених на виборців за допомогою дезінформації.

Влада США заявила, що Іран не хоче нового президентства Трампа, оскільки він заприсягся зайняти жорстку позицію щодо Тегерана і перешкоджати отриманню ним ядерної зброї.

Понад 3,6 млн осіб проголосували в Джорджії, де до дня виборів проходить два тижні дострокового голосування. Згідно з останніми опитуваннями, Трамп має невелику перевагу в цьому штаті, але все ще в межах похибки.

Раффенспергер, республіканець, який привернув увагу громадськості тим, що відмовився виконати вимогу Трампа «знайти 11 780 голосів», щоб скасувати результати виборів у штаті 2020 року, упродовж останніх кількох місяців намагався переконати виборців штату в надійності своїх дільниць на тлі напливу заперечників виборів на різних рівнях місцевої адміністрації.

Він також спростував заяви союзників Трампа про те, що у списках виборців Джорджії значна кількість негромадян. Цього місяця офіс Раффенспергера повідомив, що виявив лише 20 негромадян із 8,2 млн зареєстрованих виборців у штаті.

Маск неодноразово використовував свою платформу на сайті X, щоб заявити, що демократи «імпортують» іммігрантів, щоб ті голосували за них. Цього місяця мільярдер опублікував повідомлення своєї групи America Pac, у якому нібито йшлося про 401-відсоткове зростання кількості мігрантів у Джорджії. «Імпорт виборців у безпрецедентних масштабах!» – стверджував він.