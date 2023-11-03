Політика

США сьогодні оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, – ЗМІ

3 Листопада 2023 07:27
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зброя, сша

Адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити в п’ятницю, 3 листопада, про пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів, включно з ракетами та боєприпасами для боротьби з дронами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох неназваних чиновників.

Згідно з документом, у пакет не входитимуть додаткові ракети ATACMS.

При цьому США нададуть Україні боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських дронів на суму близько 300 мільйонів доларів.

Частина обіцяних озброєнь на суму 125 мільйонів доларів, що залишилася, включає додаткові боєприпаси для NASAMS, боєприпаси HIMARS, 105- і 155-міліметрову артилерію, протитанкові системи TOW, протипіхотні міни Клеймор, стрілецьку зброю, вантажівки.


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