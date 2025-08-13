США шукають місце для тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського, – CBS News

США обирають локацію для проведення тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна.
Про це пише телеканал CBS News із посиланням на два джерела, знайомих з переговорами.
Співрозмовники видання повідомили, що тристоронній саміт може відбутися вже наприкінці наступного тижня.
Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним запланована на п’ятницю, 15 серпня, на Алясці.