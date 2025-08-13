США шукають місце для тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського, – CBS News

У Запоріжжі священник УПЦ МП під час проповідей вербував агентів для роботи на РФ

Нацполіція проводить понад 150 обшуків по всій Україні: у чому причина

Україна виграла три фінальні сутички у “нейтральних” атлетів на Всесвітніх іграх-2025 у самбо

Зеленський і Мерц розповіли про переговори з Трампом: головне

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним запланована на п’ятницю, 15 серпня, на Алясці.

Співрозмовники видання повідомили, що тристоронній саміт може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Про це пише телеканал CBS News із посиланням на два джерела, знайомих з переговорами.