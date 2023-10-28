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США розроблятимуть новий варіант ядерної бомби

28 Жовтня 2023 09:14
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ядерна зброя

Сполучені Штати Америки розроблятимуть сучасний варіант ядерної гравітаційної бомби B61-13, йдеться в повідомленні Пентагону.

За даними відомства, Національне управління ядерної безпеки (NNSA) Міністерства енергетики вироблятиме B61-13.

«Рішення про реалізацію цього потенціалу, яке було ухвалено в тісній співпраці з NNSA, відповідає вимогам середовища безпеки, що швидко змінюється, як описано в «Огляді ядерної політики 2022 року», – зазначили в Пентагоні.

За словами помічника міністра оборони з космічної політики Джона Пламба, «це оголошення відображає мінливу обстановку в галузі безпеки і зростаючі загрози з боку потенційних супротивників».


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