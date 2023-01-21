США радять Україні відкласти контрнаступ, – Reuters

Високопоставлені чиновники США радять Україні відкласти початок великого наступу проти російських військ, доки не буде надіслано останні постачання американської зброї та не буде проведено навчання.

Про це заявив у п’ятницю високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, повідомляє Reuters.

Переговори США з Україною щодо будь-якого контрнаступу відбувалися в контексті забезпечення того, щоб українці приділяли достатньо часу спочатку навчанню з найновішої зброї, наданої Сполученими Штатами, сказав чиновник.

Проте, посадовець, розмовляючи з невеликою групою журналістів на умовах анонімності, сказав, що Сполучені Штати твердо дотримуються свого рішення не надавати танки Abrams Україні в цей час, на тлі суперечки з Німеччиною щодо танків.

Офіційні особи США вважають, що наступ буде більш успішним, якщо українці скористаються підготовкою та значним надходженням нової зброї. Сполучені Штати в четвер оголосили, що надішлють Україні сотні бронетехніки для використання в бойових діях.

США радять Україні скорегувати те, як Київ веде війну, щоб не намагатися зрівнятися з Росією за допомогою артилерійського вогнем, оскільки в кінцевому підсумку Москва отримає перевагу через виснаження, сказав чиновник.

Ось чому останні поставки зброї США включають бронетехніку, тому що це допоможе Україні змінити спосіб ведення війни, сказав чиновник.