Політика

США радять Україні відкласти контрнаступ, – Reuters

21 Січня 2023 17:52
42
наступ, сша

Високопоставлені чиновники США радять Україні відкласти початок великого наступу проти російських військ, доки не буде надіслано останні постачання американської зброї та не буде проведено навчання.

Про це заявив у п’ятницю високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, повідомляє Reuters.

Переговори США з Україною щодо будь-якого контрнаступу відбувалися в контексті забезпечення того, щоб українці приділяли достатньо часу спочатку навчанню з найновішої зброї, наданої Сполученими Штатами, сказав чиновник.

Проте, посадовець, розмовляючи з невеликою групою журналістів на умовах анонімності, сказав, що Сполучені Штати твердо дотримуються свого рішення не надавати танки Abrams Україні в цей час, на тлі суперечки з Німеччиною щодо танків.

Офіційні особи США вважають, що наступ буде більш успішним, якщо українці скористаються підготовкою та значним надходженням нової зброї. Сполучені Штати в четвер оголосили, що надішлють Україні сотні бронетехніки для використання в бойових діях.

США радять Україні скорегувати те, як Київ веде війну, щоб не намагатися зрівнятися з Росією за допомогою артилерійського вогнем, оскільки в кінцевому підсумку Москва отримає перевагу через виснаження, сказав чиновник.

Ось чому останні поставки зброї США включають бронетехніку, тому що це допоможе Україні змінити спосіб ведення війни, сказав чиновник.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Січня 2023 17:52
42

США радять Україні відкласти контрнаступ, – Reuters
21 Січня 2023 18:48
9

У Вашингтоні вважають, що українські захисники можуть втратити Бахмут
21 Січня 2023 14:20
52

Українці почнуть навчання на Leopard 2 попри відсутність домовленості на їх постачання
21 Січня 2023 11:43
184

Ситуація на фронті зайшла в глухий кут, – розвідка Британії
21 Січня 2023 11:15
72

У Києві почалася церомонія прощанння з Монастирським та іншим керівництвом МВС
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
усі думки