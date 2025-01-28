Суспільство

США призупинили програму United for Ukraine для українських біженців
28 Січня 2025 08:27
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Українські біженці в США / Фото: NBC News
Українські біженці в США / Фото: NBC News

Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для біженців з України. Йдеться про програму U4U – United for Ukraine.

Про це повідомляється на сторінці Служби громадянства США (USCIS).

“У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року “Захист наших кордонів”, Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку”, – йдеться в повідомленні відомства.

Прийом заявок призупинений, допоки Служба не розгляне всі подані запити відповідно до вимог наказу.

25 січня The New York Times вже повідомляло, що Міністерство національної безпеки США призупинило програму U4U, а заявки на притулок за цією програмою поки що розглядати не будуть. Видання посилалося на директиву, що міститься в електронному листі, надісланому високопосадовцем Служби громадянства та імміграції США 23 січня.


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