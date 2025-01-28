США призупинили програму United for Ukraine для українських біженців

Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для біженців з України. Йдеться про програму U4U – United for Ukraine.

Про це повідомляється на сторінці Служби громадянства США (USCIS).

“У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року “Захист наших кордонів”, Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку”, – йдеться в повідомленні відомства.

Прийом заявок призупинений, допоки Служба не розгляне всі подані запити відповідно до вимог наказу.

25 січня The New York Times вже повідомляло, що Міністерство національної безпеки США призупинило програму U4U, а заявки на притулок за цією програмою поки що розглядати не будуть. Видання посилалося на директиву, що міститься в електронному листі, надісланому високопосадовцем Служби громадянства та імміграції США 23 січня.