Політика

США прийняли рішення на два роки продовжити можливість перебування українців у країні

28 Лютого 2024 14:18
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біженці, сша
Прапори США та України / Getty Images

Посолка України в США Оксана Маркарова поінформувала, що американське Міністерство національної безпеки ухвалило рішення ще на два роки продовжити можливість перебування українців у країні за гуманітарними паролями.

Про це Оксана Маркарова написала у Facebook, передає Суспільне.

“Вдячна Міністерству національної безпеки США за сьогоднішнє рішення, що надає можливість громадянам України, строк перебування яких на території Сполучених Штатів за гуманітарними паролями закінчується цього року, отримати нові гуманітарні паролі строком до двох років”, — йдеться у дописі дипломатки.

Маркарова додала, що право поновити свій статус гуманітарного пароля отримали як українці, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U), так і громадяни, яким було надано гуманітарний пароль в пунктах пропуску через державний кордон США у період з 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми.

Детальна інформація щодо умов та процедури отримання українцями нових гуманітарних паролів опублікована на сайті Служби з питань громадянства та імміграції США (US Citizenship and Immigration Services, USCIS)


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