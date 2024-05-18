США проведуть чергову зустріч у форматі “Рамштайн” 20 травня

Контактна група з оборони України під керівництвом очільника Пентагону США Ллойда Остіна та голови Об’єднаних штабів США генерала Чарльза Брауна зустрінеться у віртуальному режимі, передає Голос Америки.

В засіданні групи, яку союзники України заснували в квітні 2022, візьмуть участь представники майже 50 країн, йдеться в повідомленні Пентагону.

Країни “обговорять триваючу війну Росії в Україні та продовжать тісну співпрацю міжнародної спільноти, щоб надати народу України необхідні засоби для захисту своєї суверенної території”, повідомили в оборонному відомстві США.

Загалом союзники по групі в форматі “Рамштайн” зобов’язались надати Україні оборонну допомогу на суму 95 мільярдів доларів, заявив Остін на попередньому засіданні групи. Щоб прискорити надання такої допомоги, Контактна група створила вісім коаліцій, що опікуються організацією поставок певного виду зброї. Зокрема діють літакова, дронова коаліції, коаліції із забезпечення ППО, артилерії, боєприпасів, танків, кораблів та систем розмінування.

В середу США оголосили про новий пакет допомоги Україні обсягом 2 мільярди доларів. Кошти буде в основному спрямовано на розвиток оборонного виробництва для потреб України. Це вже третій пакет допомоги оголошений США, після того, як Конгрес наприкінці квітня прийняв закон про допомогу Україні обсягом майже 60 мільярдів доларів.