США пропонують G7 посилити санкційний тиск на РФ, — Bloomberg

США запропонують членам “Великої сімки” посилити санкційний та тарифний тиск на Росію.

Як повідомляє Bloomberg, пропозиція передбачає використання заморожених російських суверенних активів, більшість з яких – близько 300 млрд доларів – перебуває в Європі. Крім того, США планують запровадити вторинні тарифи від 50% до 100% на Китай та Індію, обмежити імпорт і експорт, щоб зменшити потік російських енергоресурсів і запобігти передачі технологій подвійного призначення.

Водночас реалізація цих заходів ускладнена через опір деяких країн ЄС, зокрема Угорщини, і потребує одностайної підтримки союзу.

Президент США Дональд Трамп заявив європейським партнерам, що готовий запровадити нові тарифи проти Китаю та Індії, якщо Європа підтримає аналогічні дії.

Пропозиція також передбачає санкції проти тіньового флоту російських танкерів і компанії “Роснефть”, заборону на страхування морських перевезень, а також обмеження для організацій, що підтримують російський оборонний сектор, регіональних банків РФ та сервісів у сфері ШІ і фінтеху в особливих економічних зонах Росії.