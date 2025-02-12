США передали Україні чернетку угоди про доступ до корисних копалин, – Зеленський

Міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди щодо партнерства в сфері корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів в обмін на допомогу Вашингтона.

Про це під час прес підходу після зустрічі з Бессентом сказав президент Володимир Зеленський.

“Була конструктивна продуктивна розмова, питання гарантій безпеки для України, ми говорили про корисні копалини. Нашій команді передали перший драфт цього документа від США про партнерство між нашими країнами і я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, ми його отримали сьогодні, ми його вивчимо і зробимо все щоб команди наші могли дуже швидко домовитись і підписати його”, — сказав він.

Зеленський зазначив, що урядовці працюватимуть над аналізом угоди впродовж двох днів, щоб зафіксувати можливі домовленості до або під час Мюнхенської безпекової конференції.