Політика

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
9 Серпня 2024 21:30
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зброя, сша
Військові США готують боєприпаси 155-мм для України / Фото: Міноборони США

Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 125 мільйонів доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону, до нового пакету увійшли засоби протиповітряної оборони, РЛС, протитанкова зброя та боєприпаси.

Загалом Штати передадуть:

  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • багатофункціональні радари;
  • ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • позашляховики HMMWV;
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
  • запчастини та допоміжне обладнання.

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