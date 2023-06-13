Політика

США оголосили про новий пакет допомоги Україні

13 Червня 2023 19:45
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зброя

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок оголосив про нову безпекову допомогу Україні на суму 325 мільйонів доларів.

Як передає CNN, цей пакет включає «критичні засоби ППО, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, бронетехніку та інше обладнання, необхідне для зміцнення українських сил на полі бою», — сказав Блінкен.

«Сполучені Штати та наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно», — йдеться у заяві.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уточнив позиції нового пакету військової допомоги.

Він включає:

  • 10 БТР «Stryker»;
  • 15 БМП «Bradley»;
  • «Стінгери», «Джавеліни»;
  • Ракети TOW та інше.

Вартість пакету – $325 мільйонів.


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